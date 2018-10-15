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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 10:10 15.10.2018 - 10:10

Иерусалим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские военнослужащие в понедельник задержали на Западном берегу реки Иордан 22 палестинца, сообщила в понедельник армия обороны Израиля.

Отмечается, что задержанные "были взяты под стражу по подозрению в причастности в террористической деятельности".

12 октября на границе сектора Газа возобновились массовые протесты. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, шестеро палестинцев. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 250 человек были ранены, среди которых около 150 человек получили огнестрельные ранения.

Тысячи палестинцев в пятницу приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС с марта этого года проводит регулярные акции протеста против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков около 150 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

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