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Иерусалим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Израильский военнослужащий получил легкие ножевые ранения, его жизни ничто не угрожает. Нападавший палестинец - 42-летний Моаммар аль-Атраш - скончался от полученного огнестрельного ранения.

Инцидент произошел возле Пещеры Патриархов, которая считается священным местом как для евреев, так и для мусульман.

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Интерфакс