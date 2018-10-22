Израильские военные застрелили палестинца после попытки нападения на солдата в Хевроне
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Иерусалим. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Израильский военнослужащий получил легкие ножевые ранения, его жизни ничто не угрожает. Нападавший палестинец - 42-летний Моаммар аль-Атраш - скончался от полученного огнестрельного ранения.
Инцидент произошел возле Пещеры Патриархов, которая считается священным местом как для евреев, так и для мусульман.
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Интерфакс