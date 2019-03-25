Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 17:02

Иерусалим. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Военные Израиля начали обстреливать позиции движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар по израильскому городу Кфар-Сава, говорится в сообщении ЦАХАЛ, размещенном в Twitter.

"Мы только что начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа", - отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Армия обороны Израиля после ракетного обстрела из сектора Газа объявила о мобилизации военнослужащих запаса. Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии армии обороны Израиля направлены на границу сектора Газа.

Власти Израиля возложили ответственность за обстрел на палестинскую группировку "Хамас", контролирующую сектор Газа.

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