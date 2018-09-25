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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 18:11 25.09.2018 - 18:11

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - В Министерстве обороны Израиля во вторник вновь заявили о непричастности страны к катастрофе российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого над Сирией.

"Мы ценим наши отношения с Россией, которые выстраивались десятки лет. Мы сожалеем о гибели российских военнослужащих. Ответственность за их гибель полностью лежит на сирийской армии, которая действовала непрофессионально и безответственно", - заявил по завершении заседания военно-политического кабинета Израиля во вторник высокопоставленный источник в военном ведомстве Израиля, которого цитирует интернет-издание NEWSru.co.il.

На заседании узкого кабинета обсуждалось решение России поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 после катастрофы 17 сентября российского самолета-разведчика Ил-20 и гибели находившихся на его борту 15 российских военнослужащих. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар сирийских ПВО Ил-20 подставили израильские самолеты, обстреливавшие ракетами Латакию. Израильская сторона свою вину отрицает.

"У нас нет никакого резона вести медийные баталии с российской стороной. Наша позиция четко изложена и обоснована в заявлении пресс-секретаря армии обороны. К этому невозможно что-либо добавить. Только еще раз стоит повторить: мы скрупулезно придерживаемся и придерживались всех договоренностей по координации между военными с двух сторон", - сказал израильский высокопоставленный источник.

"Сирийские ПВО открыли огонь, когда израильские самолеты уже находились в нашем воздушном пространстве. Помимо этого, важно отметить, что истребитель F-16 не мог "спрятаться" за российским самолетом-разведчиком, поскольку его скорость выше в 2,5 раза скорости Ил-20. В любом случае, все наши контакты по данному вопросу с российской стороной будут проходить по закрытым каналам", - отметил он.

"Наши ВВС всегда действуют крайне взвешенно, ответственно и профессионально. (. . .) Так будет продолжаться и в дальнейшем. Израильская армия атаковала иранские объекты на территории Сирии 200 раз. И никогда при этом не были даже задеты российские военнослужащие. Нелогично было бы предполагать, что во время 201-й такой операции наши самолеты действовали бы так, что могли погибнуть российские солдаты", - сказал источник.

"Еще раз подчеркиваю: вся ответственность на армии Асада", - подчеркнул он.

1ак ав

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