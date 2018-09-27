Израильские военные обнародовали снимки объектов в Ливане, где "Хезболла" предположительно скрывает ракеты
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Иерусалим. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в четверг обнародовала спутниковые снимки, где, согласно предположениям израильских военных, размещеные производства высокоточных баллистических ракет проиранской группировки "Хезболла", пишет газета "Таймс оф Исраэл".
В частности на снимках обозначены локации, расположенные в непосредственной близости от международного аэропорта Бейрута, на которых якобы ведется разработка ракет. Эти же изображения ране в четверг показывал в ходе выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
В сообщении указывается, что это "еще один пример негативного вмешательства Ирана в дера региона".
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Интерфакс