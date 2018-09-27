Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 21:38 27.09.2018 - 21:38

Иерусалим. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в четверг обнародовала спутниковые снимки, где, согласно предположениям израильских военных, размещены производства высокоточных баллистических ракет проиранской группировки "Хезболла", пишет газета "Таймс оф Исраэл".

В частности на снимках обозначены локации, расположенные в непосредственной близости от международного аэропорта Бейрута, на которых якобы ведется разработка ракет. Эти же изображения ране в четверг показывал в ходе выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В сообщении указывается, что это "еще один пример негативного вмешательства Ирана в дела региона".

1бф ар гс

Neuer Inhalt Horizontal Line