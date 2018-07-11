Израильские военные обстреляли беспилотник, подлетающий со стороны Сирии - СМИ
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Иерусалим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские военные на Голанских высотах открыли огонь по беспилотнику, который летел со стороны Сирии, сообщает в среду сайт газеты "Гаарец".
По беспилотнику была выпущена ракета из зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот".
Появление беспилотника также вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги.
Израильские военные подтвердили факт этого инцидента, отмечает "Гаарец".
1аю вв
Интерфакс