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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 15:07 11.07.2018 - 15:07

Иерусалим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские военные на Голанских высотах открыли огонь по беспилотнику, который летел со стороны Сирии, сообщает в среду сайт газеты "Гаарец". По беспилотнику была выпущена ракета из зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". Появление беспилотника также вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги. Израильские военные подтвердили факт этого инцидента, отмечает "Гаарец". 1аю вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс