Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 14:47 13.07.2018 - 14:47

Иерусалим. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Военные Израиля в пятницу открыли огонь по беспилотнику, который приближался к израильской границе со стороны Сирии, сообщает сайт издания "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление израильской армии.

В беспилотник выпустили ракету из зенитного ракетного комплекса "Пэтриот".

По данным издания, жители города Цфат на севере Израиля стали свидетелями запуска ракеты.

"Джерузалем пост" напоминает, что это уже второй аналогичный инцидент за эту неделю.

Как сообщалось, в минувшую среду израильские военные на Голанских высотах сбили беспилотник, который летел со стороны Сирии.

1аю об

Neuer Inhalt Horizontal Line