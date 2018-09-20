Израильские военные поделились с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии - армия Израиля
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Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные, ранее прибывшие в Москву, передали России данные о сбитом российском самолете Ил-20, а также о деятельности Ирана в Сирии, сообщает в четверг Армия обороны Израиля.
"Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью", - говорится в сообщении израильской армии.
Также приехавшие в Москву израильские военные представили заключения расследования Армии обороны Израиля по происшествию.
"В дополнение, Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации "Хезболла"", - сообщает израильская армия.
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Интерфакс