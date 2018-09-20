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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 19:02 20.09.2018 - 19:02

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные, ранее прибывшие в Москву, передали России данные о сбитом российском самолете Ил-20, а также о деятельности Ирана в Сирии, сообщает в четверг Армия обороны Израиля.

"Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью", - говорится в сообщении израильской армии.

Также приехавшие в Москву израильские военные представили заключения расследования Армии обороны Израиля по происшествию.

"В дополнение, Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации "Хезболла"", - сообщает израильская армия.

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