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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 17:58 21.09.2018 - 17:58

Иерусалим. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выслушал доклад членов израильской делегации, которая ранее провела в Москве переговоры по инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 в Сирии, передает в пятницу израильская газета "Едиот ахронот".

Согласно сообщениям, представители делегации представили премьеру страны отчет в пятницу утром, сразу по возвращению из российской столицы.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в сопровождении представительной военной делегации посетил Москву для обсуждения инцидента с Ил-20. В Москве израильские военные представили доклад, и Россия приняла информацию по происшествию.

По данным источника израильского издания "Таймс оф Израэл", визит делегации в Москву был сфокусирован на трех основных пунктах: выражении соболезнований в связи с гибелью военных, передаче данных об активности Ирана в Сирии и предоставлении выводов военных по инциденту.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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