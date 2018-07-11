Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:36 11.07.2018 - 16:36

(расширенная версия сообщения от 16:07, меняется источник)

Иерусалим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские военные на Голанских высотах сбили беспилотник, который летел со стороны Сирии, сообщает в среду сайт газеты "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на заявление военных.

По беспилотнику была выпущена ракета из зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". Его обломки упали в Тивериадское озеро.

"Использовав ракету "Пэтриот", Армия обороны Израиля перехватила беспилотный летательный аппарат, который вторгся на израильскую территорию со стороны Сирии", - отмечается в заявлении израильских военных.

По словам одного из израильских военнослужащих, которого цитирует телеканал i24, перехваченный беспилотник не был вооружен и выполнял разведывательную миссию.

Газета подчеркивает, что беспилотнику удалось преодолеть около 10 км на территории Израиля до того, как была сбита.

Появление беспилотника также вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги.

Израильские военные подтвердили факт этого инцидента, отмечает "Гаарец".

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line