Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 14:52

Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави предписал военным на границе с сектором Газа оставаться в повышенной боеготовности, сообщает в среду The Times of Israel.

"По итогам проведения анализа обстановки глава Генштаба предписал военнослужащим быть готовыми к любому сценарию в регионе", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и Израиль заключили перемирие. Однако во вторник израильские СМИ со ссылкой на источник в делегации Б.Нетаньяху, сопровождавшей его в поездке в Вашингтон, опровергли эту информацию. По данным источника, Израиль готов продолжить атаковать сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы.

1эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!