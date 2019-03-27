Иерусалим. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави предписал военным на границе с сектором Газа оставаться в повышенной боеготовности, сообщает в среду The Times of Israel.
"По итогам проведения анализа обстановки глава Генштаба предписал военнослужащим быть готовыми к любому сценарию в регионе", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.
В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и Израиль заключили перемирие. Однако во вторник израильские СМИ со ссылкой на источник в делегации Б.Нетаньяху, сопровождавшей его в поездке в Вашингтон, опровергли эту информацию. По данным источника, Израиль готов продолжить атаковать сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы.
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