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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:40 28.09.2018 - 12:40

Иерусалим. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные в ходе переговоров в Москве на прошлой неделе представили 40-страничный доклад, согласно которому российских военных уведомили о готовящейся операции ВВС Израиля в Латакии за четыре минуты до нанесения удара, пишет в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на выдержки из отчета.

По утверждению издания, Израиль предупредил российскую сторону в 21:38, а в 21:42 был нанесен удар по цели в восточной части Латакии. В 21:50 военные Израиля определили, что цель была поражена. По их данным, сирийская система ПВО открыла огонь в 21:52, выпустив в различных направлениях 27 ракет.

В российский самолет-разведчик Ил-20 одна из ракет попала в 22:05. Согласно докладу израильских военных, в это время F-16 находились близ Хайфы.

Израильские военные также заявляют, что во время операции Ил-20 находился примерно в 200 км от израильских истребителей на севере Сирии и летел на запад в сторону моря.

Кроме того, в армии обороны Израиля отвергли обвинения Москвы в том, что один из израильских F-16 прикрылся российским самолетом, полагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. ЦАХАЛ отмечает, что самолеты двигались с разной скоростью и на разных высотах.

Израильские военные объясняют инцидент возможной ошибкой системы ПВО Сирии.

В сообщении газеты "Гаарец" указано, что истребители F-16 были подняты в воздух после того, как ЦАХАЛ получил сведения о разгрузке в Латакии иранского оборудования для производства высокоточных ракет для "Хезболлы". Четыре истребителя были подняты с авиабазы на юге Израиля и направились на север для нанесения ударов по этим грузовикам.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. "Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- заявил С.Шойгу.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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