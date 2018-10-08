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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 22:59 08.10.2018 - 22:59

Лондон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Четыре израильских истребителя F-16 в понедельник вторглись в воздушное пространство Ливана, осуществив полеты вблизи границ Сирии, куда на минувшей неделе для ее защиты были поставлены российские зенитные ракетные комплексы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных порталов.

По их сведениям, израильские истребители были замечены вблизи северного ливанского города Триполи. После подлета к границам Сирии в небе над Ливаном они совершили разворот и ушли в обратном направлении в сторону Израиля.

Наблюдатели не исключают, что израильские ВВС начали тестировать воздушное пространство Сирии на предмет готовности ЗРК С-300 для отражения возможных авиаударов израильских ВВС.

Как сообщалось, на минувшей неделе Россия поставила в Сирию военно-транспортными самолетами Ан-124 четыре зенитных ракетных комплекса С-300. Решение об этом последовало после того, как 17 сентября сирийские ПВО непреднамеренно сбили российский разведывательный самолет Ил-20 вблизи Сирии в тот момент, когда израильские истребители F-16 наносили авиаудары по целям на территории страны.

Тогда в ходе израильской операции было также задействовано не менее четырех истребителей F-16.

Россия обвинила Израиль в том, что ее военные самолеты подставили под удар сирийских ПВО российский разведывательный самолет, который заходил на посадку на авиабазу Хмеймим.

Израильское руководство на прошлой неделе заявило, что, несмотря на поставку С-300 сирийским вооруженным силам, продолжит нанесение ударов по целям в Сирии в целях предотвращения укрепления позиций Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" в этой стране.

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