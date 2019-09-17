Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 22:00

***Другие экзит-полы присудили победу с небольшим отрывом правоцентристам

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Иерусалим. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Левоцентристы из политического блока "Кахоль лаван" получают 58 мест в новом составе кнессета (парламенте Израиля), а правоцентристский блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 54 места, таковы данные опросов на выходах с избирательных участков, опубликованные во вторник 13-м каналом израильского телевидения.

Избирательные участки в стране закрылись в 22:00 местного времени (совпадает с московским).

При этом непосредственно партия Нетаньяху "Ликуд" завоевала 31 место, а "Хосен ле-Исраэль" бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца и лидера "Кахоль лавана" - 33 места.

Также по информации 13-го телеканала, от 8 до 10 мест в кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список".

Однако два других экзит-пола - 12-го телеканала и 11-го телеканала - отдали предпочтение правоцентристскому блоку перед левоцентристским: соответственно 57 мест против 55 по одной версии и 56 против 54 по другой.

Экзит-полы "Израильской корпорации телерадиовещания" в свою очередь показали, что правоцентристский блок добился 56 мест, а левоцентристский - 54.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что среди экзит-полов - на предыдущих выборах в Израиле, которые прошли в апреле - наиболее точным оказались данные у 13-го телеканала.

Также 13-й телеканал отметил, что, таким образом, по-видимому, Нетаньяху не смог заручиться поддержкой большинства избирателей - его блоку для победы требовалось получить, как минимум, 61 место.

При этом, по данным центральной избирательной комиссии, явка на выборах - на момент в 20:00 - составляла 63,7%. Это на 2,5%, выше, чем явка, зафиксированная на апрельских выборах.

Неофициальные результаты выборов ожидаются в среду днем.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники в выборах заявили, что заявления Нетаньяху по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

1аю тг

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