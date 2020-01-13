Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 12:03

Иерусалим. 13 января. ИНТЕРФАКС - Лидеры израильских партий "Авода" и "Мерец" Амир Перец и Ницан Горовиц пришли к соглашению о создании единого левого блока для участия в выборах в кнессет (парламент Израиля) в марте, сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на их совместное заявление.

"Перец и Горовиц намерены подчеркнуть важность этого союза и (выразить - ИФ) надежду на политические перемены, которые станут социальной основой и политическим ориентиром следующего правительства после окончания эпохи Нетаньяху", - говорится в заявлении лидеров партий.

"У нас нет выбора, мы должны объединиться", - заявил лидер "Авода-Гешер" Амир Перец на закрытом заседании представителей партий.

На предыдущих выборах в сентябре 2019 года партия "Мерец" получила пять мест в Кнессете, блок "Авода-Гешер" - шесть мест.

Как сообщает The Jerusalem Post, в случае, если партии "Авода" и "Мерец" будут совместно участвовать в выборах 2 марта 2020 года, то блок может получить 11 мест в Кнессете.

Предыдущие выборы в Израиле прошли 17 сентября 2019 года, но по их итогам ни премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, ни лидеру оппозиции Бенни Ганцу не удалось сформировать коалицию. Тогда блоки правых и левых партий набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей, и президент Израиля Реувен Ривлин сначала поручил формировать правительство действующему премьеру. После того, как Нетаньяху не справился, это право перешло к Ганцу, но и ему не удалось решить эту задачу.

По итогам первых в 2019 году парламентских выборов, состоявшихся в апреле, правительство пытался сформировать Нетаньяху, но ему не удалось этого сделать.

1ви ар

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