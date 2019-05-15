Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:36

Иерусалим. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские раввины призвали к молитвам из-за прогневавшего их проведения музыкального конкурса Евровидение в Тель-Авиве в день завершения шаббата, в который Тора предписывает воздерживаться от труда, сообщают в среду местные СМИ.

Несмотря на то, что финал мероприятия начнется только вечером - после завершения шаббата в субботу 18 мая, репетиции, проверка звука и аппаратуры начнется с самого утра.

В письме, подписанном раввинами Хаимом Каневским и Гершоном Эдельштейном, говорится, что организаторы музыкального состязания, собирающего десятки певцов, представляющих различные страны, собираются "осквернить нас священный шаббат публично и вызывающим образом".

"Они заставляют многих соблюдающих шаббат евреев работать в субботу, и мы не в силах расстроить их планы, это осквернение представляет собой угрозу нашему пребыванию на Святой Земле", - отмечается в письме.

Раввины призывают евреев собраться в синагогах в полночь пятницы для вознесения молитвы о прощении и милосердии.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в данный момент ведет переговоры о формировании правящей коалиции, в том числе, с ультраортодоксальными партиями, заверил их лидеров в том, что правительство не имеет отношения к проведению Евровидения в шаббат, поскольку это мероприятие является международным, а большинство его участников - иностранцы.

Именно из-за шаббата проводить конкурс было решено в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как планировалось изначально.

Крайний срок для формирования нового правительства 29 мая. Финал Евровидения запланирован на вечер 18 мая.

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