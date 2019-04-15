Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 15:06

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Израильским ученым удалось создать из человеческих тканей при помощи 3D принтера сердце с сосудами, камерами и клапанами, пишет в понедельник газета "Гаарец".

"Ранее людям удавалось создать при помощи 3D принтера создать структуру сердца, но без кровеносных сосудов", - заявил руководитель группы ученых, занимавшихся исследованиями в Университете Тель-Авива, Таль Двир.

По его словам, ему и его коллегам удалось первыми в мире успешно сконструировать и напечатать важнейший орган живого организма из человеческих тканей в его настоящем виде.

Напечатанное сердце размером с вишню могло бы подойти кролику. На данном этапе оно не способно полноценно функционировать как живой орган, однако создавшие его ученые убеждены в том, что отработанная ими технология позволит в ближайшее время создавать органы для трансплантации.

Теперь ученые должны выяснить, каким образом созданные на 3D принтере органы можно заставить функционировать подобно настоящим органам живых организмов.

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