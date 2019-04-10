Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 21:43

Иерусалим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Частный израильский космический аппарат Beresheet ("Берешит") в среду вечером успешно совершил последнюю корректировку орбиты перед предстоящим в четверг вечером прилунением на поверхность естественного спутника Земли, сообщила израильская некоммерческая организация - разработчик зонда SpaceIL.

"После сегодняшнего маневра Beresheet перешел на эллиптическую орбиту вокруг Луны с апогеем 200 км и перигеем 15-17 км и с двухчасовым периодом обращения", - говорится в сообщении.

Предполагаемое время посадки - в четверг между 22:00 и 23:00 часами по московскому времени.

Сам процесс посадки начнется за 30 минут до прилунения.

В качестве района посадки выбрано Море Ясности, расположенное на видимой стороне Луны. В этом районе в разные времена в прошлом совершили посадку советская автоматическая межпланетная станция "Луна-21", доставившая на поверхность Луны самоходный аппарат "Луноход-2", а также посадочные лунные модули американских пилотируемых космических кораблей Apollo 15 и 17.

После прилунения так называемый первый израильский "луноход" совершит несколько прыжков над поверхностью Луны на общее расстояние около 500 метров от места посадки, сделает множество фотографий, а также проведет анализ грунта и другие научные исследования. Общая продолжительность работы аппарата на поверхности Луны до разрядки его батарей составит около 72 часов.

По своей массе космический аппарат Beresheet невелик. Она составляет всего 585 кг. При этом на топливо приходится 430 кг.

В настоящее время израильский лунный аппарат находится на низкой орбите естественного спутника Земли. Сообщается, что в ходе орбитального полета он уже провел фотосъемку поверхности обратной невидимой стороны Луны.

Как сообщалось, израильский космический аппарат Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

В случае успеха проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет около 95 млн долл., Израиль станет четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. Кроме того, Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, станет первым частным луноходом.

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