Израильский министр раскритиковал британского принца Уильяма за то, что Кенсингтонский дворец назвал Иерусалим "оккупированной территорией"
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Иерусалим. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеэв Элькин подверг критике британского принца Уильяма за определения, содержащиеся в опубликованной программе его визита в Израиль, сообщает в понедельник сайт израильской газеты "Йедиот Ахронот".
Ранее на сайте Кенсингтонского дворца появилось сообщение, согласно которому "визит на оккупированные палестинские территории начнется со знакомства с историей и географией Старого города в Иерусалиме".
З.Элькин выразил сожаление, что "Великобритания решила политизировать визит представителя королевской фамилии".
"Иерусалим является столицей Израиля на протяжении 3000 лет, и никакие искажения в описании визитной программы не изменят этого факта", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что 25 июня, герцог Кембриджский, принц Уильям намерен приехать в Израиль с официальным визитом.
1кю ар аг
Интерфакс