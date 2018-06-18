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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 21:19 18.06.2018 - 21:19

Иерусалим. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеэв Элькин подверг критике британского принца Уильяма за определения, содержащиеся в опубликованной программе его визита в Израиль, сообщает в понедельник сайт израильской газеты "Йедиот Ахронот".

Ранее на сайте Кенсингтонского дворца появилось сообщение, согласно которому "визит на оккупированные палестинские территории начнется со знакомства с историей и географией Старого города в Иерусалиме".

З.Элькин выразил сожаление, что "Великобритания решила политизировать визит представителя королевской фамилии".

"Иерусалим является столицей Израиля на протяжении 3000 лет, и никакие искажения в описании визитной программы не изменят этого факта", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что 25 июня, герцог Кембриджский, принц Уильям намерен приехать в Израиль с официальным визитом.

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