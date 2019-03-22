Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 2:02

Иерусалим. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет большое внимание обеспечению безопасности на Ближнем Востоке и, в частности, Израиля.

"От имени Израиля мы глубоко благодарны за невероятную и неоспоримую поддержку нашей безопасности и нашего права на самооборону и за все, что вы делаете для Государства Израиль во многих формах", - сказал премьер на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

Глава американской дипломатии находится в Израиле в рамках своего ближневосточного турне.

Б.Нетаньяху сообщил, что позвонил Д.Трампу и выразил признательность, за то, что американский президент накануне заявил о признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, назвав это "событием исторического значения" наравне с решением Д.Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и выходом США из ядерной сделки с Ираном.

При этом Б.Нетаньяху отметил, что заявление Д.Трампа по Голанским высотам прозвучало "в то время, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве плацдарма для атак с целью уничтожения Израиля".

1гк ад

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