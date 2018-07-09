Израильский самолет подбит при авианалете на базу сирийских ВВС - САНА

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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 4:27 09.07.2018 - 04:27

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийские ПВО подбили израильский самолет в ходе отражения атаки ВВС Израиля на авиабазу Тифор Т-4, сообщило информационное агентство САНА. "ПВО отразили агрессию Израиля, сбили несколько ракет и подбили самолет, принимавший участие в атаке на базу", - говорится в сообщении. Авиабаза сирийских правительственных войск Т-4 расположена в провинции Хомс. В апреле она уже подвергалась налету со стороны ВВС Израиля. 1гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс