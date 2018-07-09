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Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Сирийские ПВО подбили израильский самолет в ходе отражения атаки ВВС Израиля на авиабазу Тифор Т-4, сообщило информационное агентство САНА.

"ПВО отразили агрессию Израиля, сбили несколько ракет и подбили самолет, принимавший участие в атаке на базу", - говорится в сообщении.

Авиабаза сирийских правительственных войск Т-4 расположена в провинции Хомс. В апреле она уже подвергалась налету со стороны ВВС Израиля.

1гк гс

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Интерфакс