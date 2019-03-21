Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 2:24

Иерусалим. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Солдат армии Израиля на западном берегу Иордана открыл огонь и застрелил 26-летнего палестинца, который кинул камень в израильский военный автомобиль, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

По данным министерства, еще один палестинец получил ранения.

Военные Израиля признали этот факт, сообщив, что "огонь быт открыт после того, как было установлено, что в автомашину летят камни".

В заявлении израильских военных говорится также, что "детали инцидента рассматриваются".

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