Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 21:29

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - На авиабазе Мюртед близ столицы Турции Анкары предположительно проведено развертывание зенитной ракетной системы С-400, поставляемой из России, сообщила израильская спутниковая компания ISI, публикующая снимки, сделанные из космоса.

"Недавно доставленные (системы - ИФ) С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме", - утверждает компания, ссылаясь на полученные спутниковые снимки, на которых, по ее данным, в частности, видны развернутые радары и несколько пусковых установок. При этом указывается, что размещенные на авиабазе пусковые установки пока еще не оснащены ракетами. "Возможно, они уже доставлены в рамках второго этапа поставок после окончания первой в конце июля", - отмечает ISI.

По оценке израильской спутниковой компании, развертывание системы С-400 на авиабазе Мюртед может быть тестовым перед последующим размещением ее на другой постоянной базе. Однако не исключает, что это будет одним из ее постоянных мест базирования.

Как сообщал "Интерфакс", в рамках второго этапа выполнения контракта транспортный самолет в среду доставил в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400. По имеющимся данным, на авиабазе Мюртед под Анкарой совершил посадку транспортный самолет Ил-76ТД.

Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже восемь рейсов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший с российским лидером на авиасалоне МАКС в Жуковском, заявил, что второй этап поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРК продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.

В среду начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400. Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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