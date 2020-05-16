Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 16:39

Иерусалим. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Солдатам армии обороны Израиля вскоре проведут тестирование на коронавирус с использованием нового серологического теста, разработанного специалистами Университета Тель-Авива и Израильским медицинским корпусом, сообщает в субботу израильская газета Jerusalem Post.

Издание отмечает, что этот тест основан на специальном анализе образцов крови и присутствия в ней антител. Это позволит определить, у какого количества израильских солдат есть иммунитет к этому вирусу, и поможет минимизировать возможные вспышки этой болезни в будущем.

В Университете Тель-Авива рассказали, что анализ занимает примерно один час. Сейчас он проходит аттестацию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

До нынешних пор в израильской армии применяли только ПЦР (молекулярные) тесты, по которым можно определить, активен ли вирус. Степень ложноотрицательных результатов при применении этих тестов составляет примерно 30%.

Ранее министерство здравоохранения Израиля проинформировало о том, что новые серологические тесты будут использоваться и для тестирования гражданского населения, напоминает газета. В частности, в ближайшее время они будут направлены в Бней-Брак, один из городов Израиля, в котором складывается наиболее непростая эпидемиологическая обстановка.

К настоящему моменту в Израиле диагностировано 16,6 тыс. случаев заражения, 267 пациентов скончались, 12,8 тыс. - полностью вылечились.

1ар аг

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