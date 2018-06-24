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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 13:26 24.06.2018 - 13:26

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля запустила ракету из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" по беспилотнику, приближавшемуся к израильской границе со стороны Сирии, сообщает в воскресенье "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, радары отследили беспилотник, когда он находился в воздушном пространстве Сирии, и по нему был выпущена ракета.

Отмечается, что в результате обстрела, беспилотник изменил траекторию полета и улетел обратно.

1кю аг

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