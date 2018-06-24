Израильтяне впустили ракеты по беспилотнику, приближавшемуся со стороны Сирии
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Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля запустила ракету из американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" по беспилотнику, приближавшемуся к израильской границе со стороны Сирии, сообщает в воскресенье "Таймс оф Исраэл".
По данным издания, радары отследили беспилотник, когда он находился в воздушном пространстве Сирии, и по нему был выпущена ракета.
Отмечается, что в результате обстрела, беспилотник изменил траекторию полета и улетел обратно.
1кю аг
Интерфакс