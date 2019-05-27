Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 21:06

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Военный автомобиль уничтожен в понедельник ракетным ударом в районе города Таль-Шаар в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийское агентство САНА.

По его данным, поступают сообщения о пострадавших.

САНА отмечает, что удар был нанесен с территории Израиля.

Израильские военные уже подтвердили факт нанесения удара по Сирии.

Интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост" со ссылкой на армию обороны Израиля сообщает, что удар был нанесен в ответ на пуск ракеты с территории Сирии по истребителю, который совершал плановый полет над северной частью Израиля.

Ракета не долетела до самолета и упала на сирийской территории, отмечается в сообщении израильской армии.

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