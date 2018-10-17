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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 7:57 17.10.2018 - 07:57

Иерусалим. 17 октября. ИНТЕРФАКС - ВВС Израиля в среду нанесли удары по целям в секторе Газа, сообщает в Твиттере армия обороны Израиля.

Интернет-портал израильской газеты "Гаарец" со ссылкой на источники в секторе Газа сообщает, что в результате этих ударов один человек погиб и не менее десяти получили ранения.

Удары нанесены в ответ на совершенный из сектора Газа ракетный обстрел израильского города Беэршева. Пострадавших в результате обстрела города нет, однако госпитализированы несколько человек в состоянии шока и получившие легкие травмы при перемещении в бомбоубежища.

Нанесен ущерб одному жилому дому.

Армия обороны Израиля выясняет, почему в момент обстрела не была задействована система ПВО "Железный купол".

После обстрела министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился закрыть КПП "Эрец" и "Керем Шалом" на границе с сектором Газа, а также сузить рыболовецкую зону у побережья сектора Газа до трех морских миль.

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