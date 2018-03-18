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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 9:05 18.03.2018 - 09:05

Иерусалим. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Израильские военные самолеты в ночь на воскресенье нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа после того, как накануне на административной границе на севере сектора сработало взрывное устройство.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все происшествия, которые происходят в самом секторе Газа или осуществляются с его территории", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье армией обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля продолжит использовать все имеющиеся в наличии средства ради безопасности израильских гражданских лиц", - отмечается в документе.

Палестинские представители в свою очередь проинформировали, что в результате авиаудара никто не пострадал.

Ар вв

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