Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 12:55

Иерусалим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Израильтяне на прошедших парламентских выборах проголосовали не за мир в регионе, а за продолжение оккупации палестинских территорий, заявил в среду главный палестинский переговорщик с израильтянами Саеб Эрикат.

"Израильтяне проголосовали за сохранение статус-кво. Они сказали "нет" миру и "да" оккупации", - подчеркнул высокопоставленный представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), которого цитируют израильские СМИ.

Согласно предварительным итогам прошедшего накануне голосования, партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" может вместе с другими лояльными партиями составить парламентское большинство и право сформировать правительство, а сам Б.Нетаньяху - в пятый раз возглавить кабинет.

При этом главный противник Б.Нетаньяху - лидер левого оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц - не сдается и обещает стать премьер-министром.

Издание "Исраэль хайом" отмечает, что израильские правые партии выступают против создания палестинского государства и выступают за аннексию израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В период премьерства Б.Нетаньяху палестино-израильские переговоры зашли в тупик.

Ранее глава ПНА Махмуд Аббас выразил надежду, что новое правительство Израиля будет работать ради достижения "мира в интересах палестинцев, израильтян и всего мира".

Палестинцы надеются, что Израиль "вернется за стол переговоров" при новом руководстве, подчеркнул палестинский лидер.

1ак ав

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