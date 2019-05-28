Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 9:43

Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство израильтян выступили против предоставления премьер-министру Биньямину Нетаньяху иммунитета от уголовного преследования, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на результаты опроса.

Респондентам предложили ответить на вопрос, поддерживают ли они законодательные меры, направленные на то, чтобы освободить премьер-министра от уголовного преследования по трем текущим разбирательствам. В итоге 66% израильтян, включая сторонников поддерживающих Нетаньяху правых партий, ответили отрицательно.

В то же время, почти пятая часть израильтян - 19% - поддерживает предоставление ему иммунитета, еще 11% опрошенных не смогли сформировать мнение по этому вопросу, и 4% ответили, что не слышали о такой инициативе.

В конце февраля генпрокурор страны Авихай Мандельблит сообщил о намерении предъявить премьер-министру Израиля обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Позднее он заявил, что предварительные слушания по этим делам состоятся позже, чем планировалось: не в июле, а примерно в октябре.

В апреле в Израиле состоялись выборы, по итогам которых Нетаньяху было поручено сформировать коалицию. Газета отмечает, что в ходе переговорах о формировании коалиции звучали предложения поддержать законодательные меры, которые позволят премьер-министру получить иммунитет от уголовного преследования.

Крайний срок для формирования коалиции истекает вечером в среду. Переговоры о ее формировании зашли в тупик, и накануне вечером депутаты большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов.

Нетаньяху заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы завершить переговоры в срок и сформировать коалицию, поскольку считает проведение очередного голосования дорогим и излишним процессом.

Он также отрицает все звучащие в его адрес обвинения.

В рамках так называемого "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!