Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 12:44

Иерусалим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Около сотни израильтян собрались в четверг у здания суда в Иерусалиме на акцию в поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг "Едиот ахронот".

Собравшиеся у здания суда люди принесли с собой флаги Израиля. Все они стояли примерно в метре друг от друга. Также они развернули плакаты, на которых призывали Верховный суд страны "не вмешиваться в демократический процесс".

Этой акцией израильтяне выразили несогласие с рассмотрением судом петиции о дисквалификации Нетаньяху от поста премьера во время антикоррупционного разбирательства.

Ожидается, что в воскресенье суд заслушает петиции от нескольких неправительственных общественных организаций, которые выступают против формирования коалиционного правительства партий Нетаньяху и оппозиционера Бени Ганца.

Согласно договоренностям, Нетаньяху будет занимать пост премьера первые полтора года, а Ганц - следующие полтора года. В петициях суд призывают лишить любого политика права занимать пост премьера, если против него выдвинуты обвинения.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.

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