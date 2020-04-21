Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 9:16

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Акция протеста против "антидемократических мер", принятых израильским правительством для борьбы с коронавирусом, прошла в Израиле в понедельник вечером, при этом участники строго соблюдали нормы социального дистанцирования, информирует во вторник британский телеканал Sky News.

На кадрах, которые продемонстрировал телеканал, показана одна из площадей, на которую вышло достаточно большое количество людей с фонариками, флагами и лозунгами, державшихся друг от друга на безопасном расстоянии.

О том, как осуществлялся пропуск на площадь, чтобы на ней не собралось больше людей, чем предусмотрено нормами социальной дистанции, не сообщается.

В настоящее время в Израиле насчитывается более 13,7 тыс. пациентов с коронавирусом, 181 человек скончался.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!