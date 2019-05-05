Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 7:01

Иерусалим. 5 мая. ИНТЕРФАКС - В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщают СМИ со ссылками на собственные источники и официальных представителей обеих сторон.

Израильтянин погиб при попадании палестинской ракеты в жилой дом в городе Ашкелоне.

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски более 400 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Газе.

Представитель армии обороны Израиля заявил журналистам, что удары по боевикам будут активизироваться.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

1гк гс

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