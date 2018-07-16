Израиль атаковал с воздуха позиции сирийской армии в Алеппо - СМИ
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Дубай. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА.
"Сионистский враг (Израиль - ИФ) нанес ракетный удар по одному из наших военных объектов к северу от авиабазы Нейраб", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ущерб сирийской армии был "только материальным".
1кю во
Интерфакс