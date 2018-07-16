Израиль атаковал с воздуха позиции сирийской армии в Алеппо - СМИ

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 8:53 16.07.2018 - 08:53

Дубай. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА. "Сионистский враг (Израиль - ИФ) нанес ракетный удар по одному из наших военных объектов к северу от авиабазы Нейраб", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ущерб сирийской армии был "только материальным". 1кю во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс