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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 9:35 16.07.2018 - 09:35

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Дубай. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает сирийское агентство САНА.

"Сионистский враг (Израиль - ИФ) нанес ракетный удар по одному из наших военных объектов к северу от авиабазы Нейраб", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ущерб сирийской армии был "только материальным".

Вместе с тем, по данным газеты "Таймс оф Исраэл", которая ссылается на данные близких к оппозиции очевидцев, в результате атаки скончались как минимум девять человек, среди них шестеро - сирийские добровольцы. Очевидцы отмечают, что на этой базе ранее были размещены иранские военнослужащие.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранские военные советники покинут Сирию, если только сирийскому правительству больше не будет нужна помощь Тегерана. Советник уточнил, что Иран намерен сохранить свое присутствие в Сирии, поскольку в случае его ухода туда вернутся террористы.

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