Израиль будет защищать свои границы от внешних угроз и требует уважения своего суверенитета - Нетаньяху
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Иерусалим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Израиля противостоять любым угрозам его границам, пишет газета "Таймс оф Исраэл".
"Мы продолжим решительно действовать против любых нарушений израильского воздушного пространства или его территории. Мы ожидаем от всех уважения к нашему суверенитету и осторожного соблюдения от Сирии всех соглашений о прекращении огня", - приводит издание слова премьера.
Также газета отмечает, что Армия обороны Израиля связалась с российскими военными в Сирии, чтобы убедиться, что беспилотник, сбитый израильскими военнослужащими ранее в среду, не принадлежал России.
"Сотрудничество между нами является ключевым элементом в предотвращении эскалации вражеских действий и ухудшения ситуации. Понятно, что мы направляем внимание на Сирию и Иран. Наше мнение заключается в том, что Ирану следует покинуть Сирию, но для вас это не новость", - добавил израильский премьер.
Ранее сообщалось, что израильская ракета "Пэтриот" сбила БПЛА, когда тот преодолел 10 км на территории Израиля.
1эф во гс
Интерфакс