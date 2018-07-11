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Иерусалим. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Израиля противостоять любым угрозам его границам, пишет газета "Таймс оф Исраэл".

"Мы продолжим решительно действовать против любых нарушений израильского воздушного пространства или его территории. Мы ожидаем от всех уважения к нашему суверенитету и осторожного соблюдения от Сирии всех соглашений о прекращении огня", - приводит издание слова премьера.

Также газета отмечает, что Армия обороны Израиля связалась с российскими военными в Сирии, чтобы убедиться, что беспилотник, сбитый израильскими военнослужащими ранее в среду, не принадлежал России.

"Сотрудничество между нами является ключевым элементом в предотвращении эскалации вражеских действий и ухудшения ситуации. Понятно, что мы направляем внимание на Сирию и Иран. Наше мнение заключается в том, что Ирану следует покинуть Сирию, но для вас это не новость", - добавил израильский премьер.

Ранее сообщалось, что израильская ракета "Пэтриот" сбила БПЛА, когда тот преодолел 10 км на территории Израиля.

1эф во гс

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Интерфакс