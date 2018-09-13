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Иерусалим. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Израиль в четверг вновь открыл КПП "Эрез" на границе с сектором Газа, который был закрыт после серии беспорядков, сообщает газета "Таймс оф Исраэл".

Это единственный пропускной пункт, через который жители сектора Газа могут проходить на израильскую территорию.

В министерстве обороны Израиля подтвердили информацию об открытии "Эреза" и отметили, что на КПП были устранены все повреждения.

КПП "Эрез" был закрыт на протяжении более чем одной недели. Решение о закрытии израильские власти приняли после того, как в начале сентября у этого КПП произошли беспорядки.

4 сентября сотни палестинцев учинили беспорядки на границе, бросали камни, в результате чего был нанесен значительный ущерб КПП.

Израильские СМИ напоминают, что это уже не первый подобный случай. В августе "Эрез" уже закрывался на неделю также из-за нанесенных КПП повреждений в результате беспорядков.

На границе Израиля и сектора Газа действуют еще один пропускной пункт "Карем Шалом", однако через него осуществляется лишь перевозка грузов.

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Интерфакс