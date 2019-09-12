Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 10:28

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью 13-му телеканалу израильского телевидения заявил о большой вероятности полномасштабной операции израильских военных в секторе Газа, но при этом призвал не торопить события.

"Кажется, у нас не будет другого варианта кроме, как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - цитирует издание "Едиот Ахронот" слова премьера, сказанные перед отлетом на переговоры в Россию.

При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве.

"Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы и ни минутой раньше. Я не основываю свою политику на сообщениях в Twitter", - добавил премьер.

Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.

По данным израильских военных, в зоне ракетного обстрела из сектора Газа оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде.

Нетаньяху не пострадал и через несколько минут продолжил выступать.

1аю ар де

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