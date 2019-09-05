Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 8:24

Иерусалим. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Объявленное Ираном сокращение обязательств по своей ядерной программе свидетельствует о необходимости усиления давления на иранские власти и отказа от переговоров с ними, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Продолжающиеся нарушения Ираном условий ядерной сделки, а также его "агрессивные действия" на судоходных маршрутах, угроз нападения на Израиль являются стимулом для введения новых санкций, а не для переговоров с ним, приводят СМИ заявление премьера перед отъездом в Лондон.

Президент Ирана Хасан Рухани в среду объявил о реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).

"Иран начнет третий этап сокращения (обязательств в рамках СВПД) с пятницы", - сказал он в эфире телеканала Пресс-ТВ, добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения на ведение научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.

Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для того, чтобы они выполнили свою часть обязательств по СВПД.

1гк др

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