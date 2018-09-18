Израиль готов делиться с РФ информацией по инциденту с Ил-20 - ЦАХАЛ
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Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать с Россией по инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 над Средиземным морем и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией, говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израиль будет делиться любой связанной (с крушением Ил-20 - ИФ) информацией с правительством России для изучения инцидента и установления фактов", - говорится в сообщении.
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Интерфакс