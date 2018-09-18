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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 13:53 18.09.2018 - 13:53

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать с Россией по инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 над Средиземным морем и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией, говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль будет делиться любой связанной (с крушением Ил-20 - ИФ) информацией с правительством России для изучения инцидента и установления фактов", - говорится в сообщении.

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