Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:56

Иерусалим. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов к любым провокациям Ирана, которые могут последовать за недавним нападением беспилотников йеменских хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии.

"Я забочусь о нашей (Израиля - ИФ) безопасности на все 360 градусов, и могу сказать, что мы хорошо подготовлены", - сказал глава израильского правительства в эфире армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отвечая на вопрос о возможных провокациях с иранской стороны в адрес Израиля.

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали крупнейший в мире перерабатывающий комплекс, расположенный на востоке Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном. США усомнились причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Эр-Рияд также утверждает, что беспилотники, атаковавшие завод, были иранского происхождения. Тегеран отвергает эти обвинения.

1ар ав

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