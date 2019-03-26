Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 15:38

Иерусалим. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что в Израиле готовы усилить удары по сектору Газа, передает Associated Press.

"Израиль сделает все, что необходимо для защиты нашего народа и нашего государства", - заявил он при помощи спутниковой связи в Американо-израильском комитете по общественным связям.

Он отметил, что Израиль наносит удары по военным объектам в секторе Газа в масштабах, невиданных с 2014 года, и "готов усилить эти удары".

В понедельник палестинцы из Газы провели ракетный обстрел израильской территории. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору Газа.

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