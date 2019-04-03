Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 17:48

Иерусалим. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в контактах с Россией сумел обеспечить Израилю свободу рук в Сирии.

"Мне удалось добиться свободы рук в Сирии, ценой больших усилий в отношениях с Россией и российской армией", - сказал Б.Нетаньяху в интервью, выдержки которого публикует ежедневная газета на иврите "Исраэль хайом".

"Мы должны понимать, что вокруг нас радикальный ислам, великая исламская держава в Иране. Иран пытается получить ядерное оружие. Иран пытался перебросить свою армию в Сирию, благодаря ядерной сделке, которую поддержали Лапид и Ганц (конкуренты Б.Нетаньяху на предстоящих 9 апреля парламентских выборах лидеры Центристского блока "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые") Яир Лапид и Бенни Ганц - ИФ)", - приводят слова премьера израильские СМИ.

"Если Ирану удастся закрепиться в Сирии, то возникшую угрозу нельзя будет даже и сравнить с той, что сегодня исходит из Газы", - отметил Б.Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин проведет в четверг в Москве переговоры с премьер-министром Израиля.

1ак ан

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