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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 14:51 18.09.2018 - 14:51

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильские военные минувшим вечером, когда был сбит российский военный самолет Ил-20, применили налаженный с Россией механизм по предотвращению конфликтных ситуаций, в рамках которого стороны предупреждают друг друга о полетах военной авиации в районе Сирии, говорится в сообщении армии обороны Израиля.

"У армии обороны Израиля и вооруженных сил РФ существует механизм по предотвращению конфликтов, который неоднократно доказывал свою надежность и который был также применен минувшей ночью", - говорится в сообщении.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером в понедельник. Под удар его подставили израильские самолеты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на системы ПВО сирийской армии.

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