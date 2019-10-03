Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 14:59

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - В Иране заявили о предотвращении покушения на жизнь командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По данным главы разведки КСИР Хоссейна Тайеба, заявление которого приводит агентство "Мехр", план покушения на Сулеймани разрабатывался в течение нескольких лет. В Тегеране полагают, что за ним стоят спецслужбы Израиля и арабских стран.

По словам Тайеба, для осуществления покушения спецслужбы наняли группу террористов, которые планировали устроить взрыв в том месте, где должен был появиться военнослужащий.

Он отметил, что зарубежные спецслужбы хотели таким образом разжечь религиозную войну.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее называл Сулеймани "таким же террористом как и как глава ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)".

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