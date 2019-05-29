Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 16:34

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль и Ливан в ближайшее время начнут при посредничестве США переговоры о делимитации морских и сухопутных границ, сообщили в среду израильские СМИ.

По их данным, и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд встретился в Бейруте со спикером ливанского парламента Наби Бери и сообщил, что Израиль согласился обсудить ливанское предложение о поиске общего и сбалансированного решения по морским и сухопутным границам между двумя государствами.

Предполагается, что израильско-ливанские переговоры по границам начнутся в течение ближайших двух недель в штаб-квартире Временных сил ООН в Ливане на границе с Израилем.

Как отмечает NEWSru Israel, между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении исключительных экономических зон, и различные подходы к определению израильско-ливанской границы привели к тому, что Ливан претендует на 800 квадратных километров израильской экономической зоны.

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