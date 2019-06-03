Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 2:44

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Иранское присутствие в Сирии станет одной из основных тем намеченной на конец июня встречи в Иерусалиме представителей России, США и Израиля по вопросам нацбезопасности, сообщает саудовская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат" (Asharq Al-Awsat) со ссылкой на западные дипломатические источники.

"Три стороны должны обсудить дорожную карту, согласно которой США и их союзники предлагают стимулы Москве в Сирии, такие как восстановление, легитимность (признание власти Асада - ИФ) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана и политической операции в стране", - сообщили собеседники издания.

Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться на трехсторонней встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, запланированной на конец июня в Иерусалиме.

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