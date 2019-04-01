Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 13:06

Иерусалим. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - США и Израиль завершили масштабные учения по быстрому развертыванию на израильской территории американских систем противоракетной обороны THAAD.

4 марта Европейское командование армии США впервые развернуло на юге Израиля системы ПРО THAAD, предназначенные для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности, и 250 солдат и офицеров.

Целью учений, по сообщениям израильских СМИ, была отработка совместных действий с армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира.

В Израиле американские системы в случае нужды должны стать дополнением к четырем эшелонам израильских систем противоракетной обороны.

В течение четырехнедельных учений 150 военнослужащих ВВС Израиля, главным образом резервисты, а также американские военные обучались управлению системами ПРО THAAD и их сопряжению с израильской ПРО, сообщила в понедельник газета "The Times of Israel".

"Мы в течение месяца проводили учения с развернутыми в Израиле системами THAAD, теперь они вернутся домой, а мы улучшим нашу противовоздушную оборону", - сказал изданию командовавший маневрами израильский генерал Гай Амоси.

Он не стал отвечать на вопрос о возможном развертывании в будущем систем THAAD в Израиле.

В МИД РФ увидели в учениях США в Израиле по ПРО часть "деструктивной линии" Вашингтона.

В учениях США на территории Израиля нет ничего нового, заявил ранее "Интерфаксу" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, учения - это часть "деструктивной линии" США на "одностороннее" формирование системы глобальной ПРО.

1ак др

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