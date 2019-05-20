Иерусалим. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.
Так, палестинцы со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.
В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыболовов, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.
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