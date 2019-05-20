Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 20:02

Иерусалим. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода, передает в понедельник израильская газета The Times of Israel.

Так, палестинцы со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыболовов, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.

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